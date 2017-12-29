إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
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إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن

 

أنهت الجهات المعنية الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

حيث و بموجب الاتفاق سيتم نقل المسلحين بعد تسليم السلاح الثقيل ومغادرة التلال والمواقع المنتشرين فيها حيث ستقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى المنطقة وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل وذلك تمهيدا لعودة جميع مؤءسسات الدولة إليها.

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال الأسابيع الماضية عملية عسكرية مركزة ودقيقة في منطقة بيت جن ومغر المير بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها.

ونتيجة العملية العسكرية التي خاضها الجيش والخسائر الكبيرة في صفوف المجموعات المسلحة سادت خلال الأيام الماضية حالة من الانهيار بين صفوفها بعد إطباق وحدات الجيش على بؤرها ومواقع انتشارها ما دفع العديد من أفرادها إلى الفرار باتجاه بلدة شبعا اللبنانية المحاذية لقرية بيت جن بالتنسيق مع كيان العدو الإسرائيلي الذي يقدم الدعم اللوجستي والعسكري ويسهل مرورهم بين محافظتي درعا والقنيطرة عبر سفوح جبل الشيخ.

 

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