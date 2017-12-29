إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن

أنهت الجهات المعنية الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

حيث و بموجب الاتفاق سيتم نقل المسلحين بعد تسليم السلاح الثقيل ومغادرة التلال والمواقع المنتشرين فيها حيث ستقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى المنطقة وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل وذلك تمهيدا لعودة جميع مؤءسسات الدولة إليها.

حيث و بموجب الاتفاق سيتم نقل المسلحين بعد تسليم السلاح الثقيل ومغادرة التلال والمواقع المنتشرين فيها حيث ستقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى المنطقة وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل وذلك تمهيدا لعودة جميع مؤءسسات الدولة إليها.