إنتاج 4 آلاف طن بذور صناعية في محلج الفداء

أوضح مدير محلج الفداء المهندس هشام الكردي أنه وصلت كمية الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج الفداء بحماة منذ بداية عمليات الاستلام ولغايته إلى 7500طن وإجمالي الكميات المستلمة من مزارعي الحسكة والبالغة17880 طناً.



وأوضح المهندس الكردي أنه نتج عن عمليات الحلج 2580 طناً من القطن المحلوج و4050طناً من البذور الصناعية إلى جانب حلج 1700طن من الأقطان الزراعية المستلمة من مزارعي الرقة ودير الزور ونتج عنها 900طن بذار



وسيتم تسليم تلك البذور لفرع مؤسسة إكثار البذار ليتم توزيعها على المزارعين لافتاً إلى أن المحلج يعمل حالياً بورديتين صباحية وبعد الظهر وبمعدل حلج يومي يصل إلى 100 طن.



وأضاف إن المحلج يتابع أعمال توريد بذور القطن الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى عدد من شركات الزيوت بالقطاع الخاص بحماة وفاقت الكميات الموردة لتلك الشركات 2900طن إضافة إلى تسويق 2235طناً من الأقطان المحلوجة لشركات الغزل بحماة واللاذقية وجبلة والساحل.