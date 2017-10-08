إنتاج 15 ألف غرسة زيتون في المشتل الزراعي بحماة

أنتج المشتل الزراعي في مدينة حماة 15 ألف غرسة زيتون جرى نقلها إلى مشتل الوراقة الزراعي بمدينة مصياف وذلك في إطار التحضيرات للموسم الزراعي للعام 2017-2018 .

وبين مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم الصباغ أن الغراس المنتجة تشمل صنفي القيسي والصوراني اللذين يتميزان بتحملهما للأمراض وملاءمتهما للظروف المناخية ولا سيما في منطقة مصياف وإنتاجيتهما المتميزة للثمار والزيت موضحا أن عملية الاستزراع تمت عن طريق التجذير للعقل من أمهات الزيتون.