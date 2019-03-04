إنتاج 126 طنا من بذور القطن المعدة للزراعة في محلج الفداء بحماة

أنهى محلج الفداء بحماة عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من فلاحي المحافظة للموسم الحالي والبالغة 221 طنا.



وأوضح مدير المحلج المهندس هشام كردي أنه نتج عن عمليات الحلج 126 طنا من بذور القطن المعدة للزراعة مبيناً أنه سيتم توريد كامل الكمية المنتجة من هذه البذور لفرع إكثار البذار بالمحافظة وسيتم بيعها للفلاحين خلال الموسم الزراعي المقبل.



ولفت كردي إلى أن المحلج يواصل عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من فلاحي الحسكة والبالغة 16500 طن مشيرا الى أنه تم حلج تسعة آلاف طن نتج عنها 5300 طن من البذور الصناعية و3200 طن قطن محلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.