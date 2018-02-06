إنتاج سمكي يبشر بالخير ‏مع عودة استثمار السدود المائية في حمص

أكد مدير مركز الثروة السمكية بحمص أن الثروة السمكية للموسم الحالي تبشر بإنتاج وفير مع عودة استثمار السدود في عدد من المناطق بالمحافظة.‏

‏وقال المهندس وسيم قصراوي إن زراعة نحو‏ ‏130 ألف إصبعية من الأسماك خلال العام الماضي في بحيرة قطينة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج ‏السمكي بالتزامن مع إجراءات المركز في تشديد الرقابة على عمليات الصيد غير المشروع ‏ومنعه في أشهر التكاثر التي تبدأ منتصف شهر آذار ولغاية شهر حزيران.‏