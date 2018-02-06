إنتاج سمكي يبشر بالخير مع عودة استثمار السدود المائية في حمص
أكد مدير مركز الثروة السمكية بحمص أن الثروة السمكية للموسم الحالي تبشر بإنتاج وفير مع عودة استثمار السدود في عدد من المناطق بالمحافظة.
وقال المهندس وسيم قصراوي إن زراعة نحو 130 ألف إصبعية من الأسماك خلال العام الماضي في بحيرة قطينة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج السمكي بالتزامن مع إجراءات المركز في تشديد الرقابة على عمليات الصيد غير المشروع ومنعه في أشهر التكاثر التي تبدأ منتصف شهر آذار ولغاية شهر حزيران.
وأضاف قصراوي إن عودة استئجار السدود المائية من قبل المستثمرين في عدد من المناطق بحمص بعد انقطاع دام لسنوات بسبب الظروف الراهنة واستزراعها بإصعبيات سمكية سيؤمن إنتاجا وفيرا من الثروة السمكية لافتا إلى أن السدود المستثمرة حاليا تبلغ 13 سدا.
ويشكل سمك الكارب أو ما يعرف محليا بالناصري أكثر الأسماك انتشارا في السدود مع وجود أنواع أخرى مثل السلور- التريس.
وتعد بحيرة قطينة أكبر تجمع للمياه في حمص وتحتوي على أكبر مخزون من الأسماك.
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