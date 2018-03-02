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إنتاج أول سبيكة فضة بختم سوري.. بهذه المواد تم تصنيعها!

 

قال أسامة الخيرو مدير مؤسسة سامة للفضة: تم سك أول سبيكة فضة ممهورة بختم وطني سوري ويبلغ وزن السبيكة واحد كغ وعيار (999) سويسري، تضاهي نقاوتها أفضل أنواع الفضة في العالم، ولقد تم اختبارها من قبل المحلل الكيميائي للمعادن في حلب.

وأشار الخيرو إلى أن مؤسسته هي الأولى من نوعها في سورية وتحمل الترخيص رقم 1 في اختصاصها الذي يقوم على استخراج نترات الفضة من أفلام التصوير والصور الشعاعية والسائل المستخدم في التحميض.

وأكد الخيرو أن نشاط المؤسسة يتوقف على توافر المادة الخام الأولية في المشافي والمطابع، وبمجرد توافرها سواء داخل سورية أو عبر الاستيراد سنغطي حاجة السوق السورية من الفضة بإنتاج محلي وبذلك يتم توفير القطع الأجنبي وإغلاق باب الاستيراد للفضة.

ونوّه الخيرو بأن الخطوة المقبلة ستكون بإنتاج كافة أوزان الفضة حسب التصنيف العالمي من 1كغ إلى 31 غ، إضافة إلى المصوغات الفضية بكافة أنواعها.

المهندس معن جذبة مدير الصناعة في حلب قال: إن مشروع استخراج نترات الفضة من الصور الشعاعية والأفلام المستخدمة في الطباعة هو من المشاريع التي تشجعها الوزارة، واليوم سك أول سبيكة فضة في سورية هو مشروع رائد في سورية ويدعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: تشرين

 

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