إنتاج أكثر من 6 آلاف طن من الحمص في السويداء

أنتجت محافظة السويداء 6088 طنا من محصول الحمص خلال الموسم الحالي وذلك بكميات أقل من التقديرات الأولية البالغة نحو 15 ألف طن.



وعزا مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد انخفاض الإنتاج إلى تأثر المحصول بدرجات الحرارة خلال نهاية شهر أيار والتي تزامنت مع فترة نهاية الإزهار وبداية العقد لمعظم المساحات المزروعة .



ولفت حامد إلى أن المساحات المزروعة بالحمص بلغت 29988 هكتارا وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 95 بالمئة من الخطة المعدة للزراعة والبالغة 31431 هكتارا.



ويعد محصول الحمص من المحاصيل الرئيسية في محافظة السويداء التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى سورية بمساحاته المزروعة و إنتاجه علما أن غالبية أصنافه المزروعة ربيعية وتزرع بعلا وكانت المحافظة أنتجت منه الموسم الماضي 7 آلاف و 166 طنا.



سانا