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إناء خزفي صيني يباع في فرنسا بمبلغ مهول!

إناء خزفي صيني يباع في فرنسا بمبلغ مهول!

بعدما عُثر عليه خلال توزيع تركة في شقة باريسية، بيع إناء خزف صيني بمبلغ ضخم في فرنسا. الإناء يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ.

بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في مزاد بمبلغ 4.1 ملايين يورو اليوم السبت (السابع من مارس/آذار 2020)، في مدينة بورج في وسط فرنسا، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وإضافة الرسوم المالية، يرتفع المبلغ ليصبح حوالى 4.94 ملايين يورو، وفقا للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها “عملية بيع جيدة جدا”. واشترى هذه القطعة، التي قدر سعرها بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.

وقال كلير لوكالة فرانس برس “إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم “بيانهو”، وتعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ”.

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية، تعود إلى عائلة تملك عقارا في منطقة شير (وسط)، وفق كلير.

وأوضح “مر أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها”.

عُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية.

وغالبا ما يكون الطلب مرتفعا على القطع، التي تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونغ. ففي (نيسان/أبريل 2018)، بيع وعاء من الخزف في مقابل 30.4 مليون دولار خلال مزاد لدار “سوذبيز” في هونغ كونغ.

وفي (حزيران/ يونيو) من العام نفسه، وصل سعر وعاء صيني من الخزف صمم خصيصا للإمبراطور تشيان لونغ إلى 16.2مليون يورو في مزاد نظمته دار “سوذبيز” في باريس، كما بيع إناء من الحقبة نفسها في مقابل أكثر من خمسة ملايين يورو في مزاد لدار “روياك” قرب تور (غرب فرنسا).