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إن كنتِ تبحثِين عن رَجُلِ أحلامكِ.. اختاريه يأكل البصل!

 

بالنسبة إلى كلّ فتاة تبحث عن رجل أحلامها، فإنّ هناك مواصفات معيّنة تبحث عنها في هذا الرجل، فهو “فارس الأحلام” الذي سيكمل معها الطريق ويكون والد أطفالها.

بعض الفتيات يبحثن عن الرجل الوسيم والبعض الآخر عن الحنون أو الكريم أو الذكي. الأهم في هذه المواصفات السعادة التي تبحث عنها المرأة في حياتها مع زوجها المستقبلي.

فإن كنتِ من الباحثات عن رجل يجلب لكِ السعادة، اختاريه يأكل البصل ويركب المواصلات العامة.

نعم لا تستغربي، فقد أكّدت دراسة أجريت في بريطانيا أنّ البصل يأتي على رأس السّلع الغذائية المسبّبة للسعادة، متفوقاً على الشوكولا.

وتوصّلت الدراسة التي أجريت في جامعة “إيست إنجليا” إلى أنّ ركوب المواصلات العامة أو الدراجات أو السير على الأقدام يجعل الإنسان أكثر سعادة من ركوبه سيارته الخاصة، ورأى الباحثون أنّ وسائل الانتقال التي تتطلب نشاطاً بدنياً أكثر تجعل الإنسان أكثر سعادة، كما أنّ المواصلات العامة تقلّل من التوتر وتمنح مستخدميها مساحة من الوقت للاسترخاء أو القراءة أو تبادل الحديث.

وإن كان زوجكِ سعيداً سينعكس ذلك عليك حتماً وستكونين سعيدة وتنعمين بحياة زوجية هانئة.

 

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