إن كنتِ تبحثِين عن رَجُلِ أحلامكِ.. اختاريه يأكل البصل!

بالنسبة إلى كلّ فتاة تبحث عن رجل أحلامها، فإنّ هناك مواصفات معيّنة تبحث عنها في هذا الرجل، فهو “فارس الأحلام” الذي سيكمل معها الطريق ويكون والد أطفالها.

بعض الفتيات يبحثن عن الرجل الوسيم والبعض الآخر عن الحنون أو الكريم أو الذكي. الأهم في هذه المواصفات السعادة التي تبحث عنها المرأة في حياتها مع زوجها المستقبلي.

بعض الفتيات يبحثن عن الرجل الوسيم والبعض الآخر عن الحنون أو الكريم أو الذكي. الأهم في هذه المواصفات السعادة التي تبحث عنها المرأة في حياتها مع زوجها المستقبلي.

نعم لا تستغربي، فقد أكّدت دراسة أجريت في بريطانيا أنّ البصل يأتي على رأس السّلع الغذائية المسبّبة للسعادة، متفوقاً على الشوكولا.

نعم لا تستغربي، فقد أكّدت دراسة أجريت في بريطانيا أنّ البصل يأتي على رأس السّلع الغذائية المسبّبة للسعادة، متفوقاً على الشوكولا.