إمرأة تقتل والدتها بالتعاون مع زوجها من أجل مليوني ليرة…!

من خلال التحقيق في قضية مقتل امرأة في حمص وسرقة مصاغها الذهبي، تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من معرفة الفاعلين وإلقاء القبض على شخصين وهما المدعو ( ن . س ) وزوجته ( ف . ت ) ابنة المغدورة.



وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على قتل المغدورة في منزلها بعد التخطيط لسرقتها، وذلك من خلال وضع لاصق شفاف على فمها وخنقها، وسرقة مصاغها الذهبي والذي تقدر قيمته بمبلغ / 2.000.000/ مليوني ليرة سورية، وبعد ارتكابهما الجريمة قاما بصرف قسم من المبلغ المسروق، وإخفاء القسم الآخر منه في منطقة (جيرود) في محافظة ريف دمشق .



وبدلالة المقبوض عليهما تم استرداد مبلغ مليوني ليرة سورية، وشاشة نوع ( ال جي ) وجوال سامسونغ قاما بشرائهما من المبلغ المسروق, ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء لينالا جزائهما العادل.