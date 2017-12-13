"إمارة إدلب الإسلامية: «الإنقاذ» تطرد «الحكومة المؤقتة» من «المناطق المحررة»

ويقول البيان الموقّع من قبل «رئيس مجلس الوزراء» في «حكومة الإنقاذ»، محمد الشيخ، والذي يحمل الرقم 1: «إلى الحكومة السورية المؤقتة، ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحررة، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة المسؤولية». ولم يصدر أي تصريح رسمي من جانب «حكومة الإنقاذ» يؤكد البيان، أو يوضح ملابساته.