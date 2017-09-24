إليكم عوارض ظهور الأورام في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي.

علامات وعوراض أورام الدماغ والحبل الشوكي قد تظهر تدريجياً وتصبح أسوأ مع مرور الوقت، كما يمكن أن تظهر فجأة.

الأورام في أي جزء من الدماغ قد تسبب الضغط داخل الجمجمة. هذا الضغط يمكن أن يكون ناجماً عن نمو الورم نفسه، تورم في الدماغ، أو انسداد تدفق السائل النخاعي. وزيادة هذا الضغط يمكن أن تؤدي إلى ظهور عوارض عامة مثل: صداع الرأس، الغثيان، التقيؤ، الرؤية غير الواضحة، مشاكل في توازن الجسم، تغيرات في السلوك، النوبات المرضية، النعاس أو حتى الغيبوبة.