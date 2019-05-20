إليكم الحبوب التي تخفض ضغط الدم في الشرايين وتنظّفها من الكولسترول

هذه الحبوب تعمل على تخفيض ضغط الدم في الشرايين وتنظّفها من الكولسترول





بذور الشيا



عندما تُستَهلَك بشكل يومي في إطار نظام غذائي لقلب سليم يمكن للألياف ولحمض اللينولينيك ألفا الموجودة في 60 غ فقط من بذور الشيا أن تساعد في المحافظة على شرايين نظيفة إذ تنظّم ضغط الدم وتخفّض الكوليسترول السيّئ والتريغليسريد وترفع مستوى الكوليسترول الصحّي. وبما أن النشاط القلبي اليومي هو أيضًا وسيلة أخرى لتحسين صحّة القلب فإن حبوب الشيا مزدوجة الفعالية. فالمساعدة بالبروتينات والمغذّيات التي يمنحها هذا الطعام اللذيذ والرائع تجعل حصص التمرين الرياضي أسهل إلى حد ما.



بذور الكتّان



بذور الكتّان هي إحدى أهم مصادر حمض اللينولينيك ألفا وهي معروفة بقدرتها على تخفيض ضغط الدم والالتهاب في الأوعية الدموية و وتساعد على تجنّب انسداد الشرايين وتحسّن صحّة القلب بشكل عام. تناولوا حصّة من بذور الكتّان العضوي 100% من خلال إضافتها إلى كوب من السموذي اللذيذ أو إلى صحن سلطة الهليون مع الثوم الطازج والبقدونس.



الحبوب الكاملة



تناولوا الحبوب الكاملة من أجل مساعدة قلبكم على البقاء بصحّة جيّدة. لطالما كانت بعض الأطعمة كالخبز بالحبوب الكاملة والعجين والأرزّ الأسمر والكينوا والشعير والشوفان بدورها في تحسين مستوى كوليسترول الدم من خلال المحافظة على نظافة الشرايين وتخفيف خطر الإصابة بأمراض قلبية