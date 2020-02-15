إليكم أسوأ 10 أطعمة نتناولها يوميًا ونحن لا ندري

تحتوي الأطعمة غيرالصحية على الكثير من السعرات الحرارية والسكريات و الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة وغير المشبعة، يحاول منتيجي هذه الأطعمة إخفاء المواد غير الصحية من خلال التلاعب بكمية المواد التي يستخدمونها واستبدال بعض الزيوت والدهون. تعد اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة والجبن المقلي من أكثر الأطعمة التي تحتوي على المواد الغير صحية، حيث أن تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة يؤدي الى الإصابة بالأمراض القلبية، ووجدت بعض الدراسات أن اللحوم المصنعة تحتوي على مواد مسرطنة عند طهيها على درجات حرارة عالية. إن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية يؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة الى أن تناول الكثير من السكريات يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومقاومة الأنسولين.



نود التنبيه إلى أن هذه القائمة التي تحتوي على أسوء 10 أطعمة، لا تعتمد بالكامل على محتواها الغذائي فحسب بل أيضًا تتضمن قابيليتنا للإفراط في الاكل.



ومن هذه الأطعمة:



1.المحليات الصناعية



قد لا تحتوي المحليات الصناعية على الكثير من السعرات الحرارية ولكنها لا زالت تؤدي الى زيادة الوزن، فقد أظهرت بعض الدراسات أن بدائل السكر مثل السكرالوز ، الأسبارتام ، والسَكرين يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع2 ، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات السكر في الدم.



2.البطاطا المقلية المغطاة بالجبنة المذابة



لا تعد البطاطا المقلية وجبة مغذية للجسم ولكن عندما يتم إضافة طبقة من صلصة الجبنة المذابة فقد تصبح واحدة من أكثر الأطعمة اللاصحية التي يمكنك تناولها. فإضافة إلى أن البطاطا المقلية تمتص كل الزيت من المقلاة فإن طبقة الجبن المذاب فوقها تضيف طبقة أخرى من الدهون المشبعة والملح.



3.الدونات



تتكون الدونات من السكر و الطحين والزيت، جميع هذه الكونات غير مفيدة بالنسبة لك. إن تناول قطعة واحدة من الدونات يوميا كوجبة إفطار تضيف ما يقارب 1500 الى 2000 من السعرات الحرارية الى نظامك الغذائي والذي يتحول إلى ما يقارب نصف كيلو من الدهون في الجسم، ولكن هناك طريقة ليكون تناول الدونات صحيا وهي شرائها مخبوزة وليس مقلية.



4. مشروبات الطاقة



تعد مشروبات الطاقة من المشروبات غير الصحية والخطرة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والذي يؤدي الى خلل في هرمونات الجهاز الهضمي وزيادة الافرازات الحمضية في المعدة، ويحتوي أيضا على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات والتي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة وقد تسبب مشروبات الطاقة الإدمان. إنّ مشروبَ الطاقة يُشابه المشروبات الغازية إلى حدٍ كبيرٍ من ناحية المكونات الأساسيّة في تركيبته.



5.البيتزا



لا تعد اليبتزا طعاما صحيا ففي النهاية هي مجرد عجينة وفوقها صلصة وجبنة، حجم بيتزا صغير قد يحتوي على 1080 سعرة حرارية و 36 غرام من الدهون وما يقارب جميع كمية الصوديوم التي نحتاجها يوميًا. إن محتوى الملح العالي ونسبة الألياف الغذائية القليلة تجعل الطعام يبدو ألذ ويصبح من الصعب الإكتفاء بقطعة أو إثنتين من البيتزا.



6.الفرابيتشينو

يعد مشروب الفرابيتشينو المثلج بمثابة المشروب المثالي ليوم صيفي حار، ولكن من غير الضروري أن يشعرك بالبرودة لأنه بالتأكيد لن يبقيك نحيلا، يحتوي الفرابيتشينو على كمية كبيرة من الكريمة وحليب كامل الدسم وعلى ما يقارب 420 سعرة حرارية و9 غرامات من الدهون المشبعة و 66 غرام من السكر.



7.اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ



صرحت منظمة الصحة العالمية أن اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ تحتوي على مواد مسرطنة وهي مواد يحضر إستخدامها، أيضا قد تحتوي على مواد كيميائية تسبب السرطان. تحتوي 500 غرام من اللحوم المصنعة على نسبة 90 بالمئة من حصة الدهون و96 بالمئة من حصة الصوديوم التي يجب ان نتناولها في اليوم.

8. عبوات العصائر

تعتبر عبوات العصير من أكثر الأطعمة التي يتناولها أطفالنا مع وجباتهم وخاصة في المدرسة ولكن هذه العبوات الكرتونية الجذابة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والصودا ، قد تكون هذه العبوات تحتوي على نسبة 100 في المئة من العصير ولكنها لا تحتوي على العناصر الغذائية والألياف الموجودة في الفواكه الطازجة.



9. الأجبان المصنعة



قانونياً لا يمكن أن يباع الجبن المصنع على أنه جبن طازج، لهذا يقومو أصحاب العلامات التجارية ببيعه على شكل شرائح مغلفة أنيقة بإسم جبن مطبوخ مبستر، قد تحتوي شريحة واحدة من هذا الجبن المصنع على ما يقارب 3 غرام من الدهون المشبعة وأكثر من خمسة عشر مكون مختلف.



10.الزيت النباتي



يحتوي الزيت النباتي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة وقد صرحت جمعية القلب الأمريكية أنه يعد خطرا عى صحة القلب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الزبدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة إلا أنها لا تزال البديل الصحي الذي يتم إستخدامه في المخبوزات.