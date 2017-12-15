إلى أين كانت تتجه كميات الحشيش المخدر التي ضبطت اليوم؟

ضبطت الجهات المختصة في حمص اليوم سيارة تحتوي كميات كبيرة من الحشيش المخدر والكبتاغون في الريف الشمالي.





حيث تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون موضوعة داخل سيارة ومعدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي.





و تمت مصادرة السيارة والمواد المخدرة بداخلها ونقلها إلى مدينة حمص لإتلافها في حين تواصل الجهات المختصة التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية.





ويعمد أفراد المجموعات المسلحة إلى تعاطي المخدرات والاتجار بها حيث أحبطت الجهات المختصة أكثر من مرة محاولات تهريب مواد مخدرة من وإلى مناطق انتشار المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي. المصدر: سانا







