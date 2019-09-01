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إلهام شاهين تعلّق على الانتقادات التي طالتها بسبب زيارتها إلى سوريا

تعرضت الممثلة المصرية إلهام شاهين مؤخرا لموجة من الانتقادات بسبب زيارتها إلى سوريا من أجل المشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61 برفقة عدد من الممثلين المصريين.

بدورها ردّت إلهام على ذلك مشيرة بمداخلة هاتفية أجريت معها في برنامج "الحكاية" إلى ان حفل افتتاح المعرض كان مميزا، وزيارتها كانت آمنة وطبيعية، قائلة: "أكتر مرة حسيت فيها بعودة الحياة الطبيعية تماما، سوريا عادت للحياة، هذه بداية لعودة قوية لسوريا".

واكّدت ان شعبا مصر وسوريا واحد، قائلة: "إحنا مقتنعين جدا بيهم وإحنا معاهم وداعمين ليهم..ومصر وسوريا شعب واحد ولن ينفصلوا".