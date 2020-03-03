إلقاء القبض على نشال استغل طفليه للسرقة

ألقت دورية من قسم شرطة القدم القبض بالجرم المشهود على المدعو (عمر . م) تولد 1976 أثناء إقدامه على نشل المواطنين وسرقتهم مستخدماً كل من طفليه (وسيم) و (لجين) بالنشل ضمن كراجات نهر عيشة أثناء الازدحام، حيث تم إحضارهم إلى القسم، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على نشل المواطنين وسرقة ما بحوزتهم من أموال وجوالات، وإعطائهم إلى ابنته لجين لتوصلهم إلى شقيقها الذي ينتظرها على متن دراجة نارية نوع بارت والعائدة للمدعو (عمر . م ) ،تم حجزها واسترداد أربعة أجهزة جوال ومبلغ مالي من المقبوض عليه وبتدقيق وضع المذكور تبين وجود (54) أربعة وخمسون سابقة بحقه بجرم (السرقة والنشل) وحضر أصحاب الجوالات وتم تسليمهم جوالاتهم أصولاً ، ومصادرة المبلغ المالي ، نظم الضبط اللازم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً مع المصادرات .



وزارة الداخلية السورية