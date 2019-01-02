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إلقاء القبض على مهربي مخدرات ومصادرة ( 37 ) كيلو غراماً حشيشاً مخدراً، ودولارات مزورة

بناءً على توجيهات وزارة الداخلية بمتابعة متعاطي المواد المخدرة ومروجيها في كافة المحافظات وتوقيف كل من يثبت تورطه بالتعامل بهذه الآفة الخطيرة .


ومن خلال التحري والمراقبة المستمرة ومتابعة تجار المواد المخدرة ومهربيها، تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من رصد تحركات شخصين من مهربي المواد المخدرة، وقام بإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود على متن سيارة خاصة في محلة الميدان ، ضبط بحوزتهما كمية / 37/ سبعة وثلاثين كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة ضمن صندوق سرّي في السيارة، كما صودر منهما مبلغ / 20.000/ عشرين ألف دولار أمريكي مزورة، ومسدس حربي .

تم حجز السيارة المذكورة ، ومصادرة السلاح والمواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما، لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما .