إلقاء القبض على مروج مخدرات بحلب

صادر فرع مكافحة المخدرات في حلب كمية 5207 حبة مخدرة من مختلف الأنواع تم ضبطها لدى أحد مروجي المخدرات الذي ألقي القبض عليه في منطقة المالكية.



وبين مصدر في قيادة شرطة حلب أنه “بناءً على معلومات وصلت لفرع مكافحة المخدرات حول وجود شخص يقوم بترويج المواد، تمت مراقبة المروج ومن ثم إلقاء القبض عليه”.



وأضاف: “صودرت كمية ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر من المروج أيضاً، مع كمية الـ 5207 حبة مخدرة مختلفة الأنواع”.



وأشار المصدر إلى أنه “تم ضبط ومصادرة قنبلتين حربيتين وذخائر وبندقية صيد غير مرخصة، لدى المروج”.

يذكر أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين معه وإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.





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