إلقاء القبض على مجموعة من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في محلة القدم

تمكن قسم شرطة القدم من إلقاء القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة في محلة القدم، ضبط بحوزتهما كمية/500/ خمسمائة غرام من مادة الحشيش المخدر،و/8/ ثمانية حبوب مخدرة من أنواع مختلفة، وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدر بقصد ترويجها وبيعها في محلة الميدان.



وبدلالة المقبوض عليهما تمكن القسم من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة أحدهم يقود سيارة نوع (هونداي فيرنا) لا يوجد بها رخصة سير أو ما يثبت ملكيتها ، عثر بحوزة شخص منهم على /30/ ثلاثون حبة مخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.



تمت مصادرة السيارة المذكورة ، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .