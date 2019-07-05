إلقاء القبض على مجرم محكوم بالإعدام بمصياف

تمكن فرع الأمن الجنائي بمصياف بعد كمين محكم من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين بالمنطقة المدعو (م . ج) لوجود 10 طلبات بحقه بجرائم القتل والخطف والتزوير وسرقة أموال عامة والاحتيال والإخلال بالواجبات الوظيفية، والمطلوب بنشرتين شرطيتين الأولى تتضمن الحكم عليه بالإعدام بجرم الخطف بقصد طلب الفدية المقضي للموت، والثانية تتضمن حبسه لمدة خمسة عشر عاماً بجرم التزوير وسرقة أموال عامة.

وقد نظم الضبط اللازم بحق المجرم المطلوب ويجري العمل على تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.