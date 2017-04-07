إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص تقوم بجرائم خطف وسلب في اللاذقية

ألقت الجهات المختصة في اللاذقية القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص تقوم بارتكاب جرائم خطف وسلب في مناطق متفرقة من المحافظة.



وتمكنت الجهات المختصة في اللاذقية أمس بعد عمليات الرصد والتحري من القاء القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص كانت تقوم بعمليات السلب والخطف وترويع الأهالي.



واعترف أفراد العصابة بعد التحقيقات الأولية بارتكابهم العديد من عمليات الخطف والسلب في المحافظة ومحيطها.



كما أن التحقيقات مستمرة مع أفراد العصابة قبل تحويلهم إلى القضاء.

سانا