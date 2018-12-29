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إلقاء القبض على عصابة سرقة على طريق دمشق

أقدم ثلاثة أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم بارودة حربية يستقلون دراجة نارية على سلب جوال، وحقيبة تحوي مبلغ /320.000/ ثلاثمائة وعشرون ألف ليرة سورية من أحد المواطنين أثناء عودته إلى منزله على طريق دمشق .


وقد تمكن قسم شرطة المحطة من إلقاء القبض على المدعوان ( م . م ) و( أ . ح ) صودر منهما السلاح الحربي، وعُثر بحوزتهما على مبلغ / 55.700/ خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ليرة سورية، وحقيبة المدعي، وجواله ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سلب المدعي بالاشتراك مع شخص متواري .


تم تسليم الأغراض المسلوبة إلى صاحبها أصولاً ، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم ، والبحث جارٍ عن شريكهم المتواري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .