إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة المنازل والمحال التجارية

ألقى القبض وبالجرم المشهود على شخص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية، وبالتحقيق معه اعترف بذلك وارتكابه عدة سرقات بالاشتراك مع أشخاص آخرين .



ومن خلال متابعة البحث تمكّن قسم شرطة الميدان من إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة المؤلفة من ستة أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا بامتهانهم سرقة المنازل والمحال التجارية في عدة أحياء من مدينة حلب، وقد بلغ عدد حوادث السرقة التي ارتكبوها / ٣٧ / سبعة وثلاثين سرقة.



تم استرداد قسم كبير من هذه المسروقات، وحجزت سيارتين ودراجة نارية كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائم السرقة.

ومازالت التحقيقات مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.