إلقاء القبض على صاحب مصبغة يقوم بمزاولة مهنة تصريف العملات بدون ترخيص

قام فرع الأمن الجنائي في طرطوس بإلقاء القبض على صاحب مصبغة يدعى( م. ب ) أثناء حضور أحد الأشخاص وقيامه بتصريف مبلغ من الدولار لديه، حيث ألقي القبض على الشخص المذكور خارج المحل وتبين أنه يدعى ( خ . أ ) وضبط بحوزته مبلغ / 300 / ثلاثمائة دولار أمريكي ومبلغ /265.000/ مائتان وخمسة وستون ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتصريف مبالغ مالية أربع مرات لدى صاحب المصبغة تتراوح مابين مائة ومائتي دولار أمريكي، وبتحري المصبغة عُثر فيها على مبلغ /500/ خمسمائة دولار أمريكي مخبأ ضمن أحد جيوب الملابس المعدة للغسيل، وعلى مبلغ / 335.000/ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة سورية، وبتحري منزل ذويه عثر فيه على مبلغ /2890/ دولار أمريكي، وبالتحقيق معه اعترف بمزاولته مهنة الصرافة دون ترخيص وقيامه بتصريف الدولار لعدد من الأشخاص وفق سعر السوق السوداء، وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يتعاملون معه بتصريف العملات الأجنبية وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.



تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية السورية





