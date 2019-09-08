إلقاء القبض على شخصين في محافظة طرطوس ارتكبا ( 15 ) جريمة سرقة

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي السوري في طرطوس القبض على شخصين ارتكبا 15 جريمة سرقة شملت مبالغ مالية تجاوزت 2ر1 مليون ليرة سورية ودراجات نارية وأجهزة خليوي حيث تم استرداد جزء منها وإعادته لأصحابها أصولا.



وأشار مصدر في الأمن الجنائي في طرطوس إلى أنه بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول تعرض منزله الكائن في حي الحمرات للسرقة من قبل شخص مجهول وبعد المتابعة المستمرة ألقي القبض على السارق المدعو (محمد. ع) برفقة شخص يدعى (علي. ن) على متن دراجتين ناريتين مهربتين وضبط بحوزتهما مبلغ 205 آلاف ليرة سورية.



وأضاف المصدر: إنه وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة مبلغ 8700 دولار وخاتم ذهبي وجهازي جوال نوع (أيفون) ومبلغ 300 ألف ليرة من منزل الشاكي وبيع جزء من المسروقات وتقاسم ثمنها.



وأفاد المصدر بأن السارقين اعترفا بارتكابهما 15 جريمة سرقة بالاشتراك مع أشخاص متوارين شملت 600 ألف ليرة من منزلين في حي الحمرات بطرطوس و200 ألف ليرة سورية ودراجة نارية من منزل على الكورنيش البحري و100 ألف ليرة من سيارة نوع جيب كانت مركونة في حي الحمرات ليلا و50 ألف ليرة وجهاز خليوي من مواطن بطريقة المغافلة.



كما اعترف السارقان بتعاطيهما المواد المخدرة وسلب مبلغ 15 ألف ليرة وبلاك فضة وجهاز خليوي من حدث بعد إشهار سكين عليه وسرقة ثلاث دراجات نارية من أماكن متفرقة وسلاح حربي و10 آلاف ليرة من سيارة نوع افانتي في حي المنشية.



وأكد المصدر استرداد السلاح المسروق وتبين أنه مرخص وسلم إلى صاحبه أصولا كما تم استرداد جهازي الجوال المسروقين من منزل الشاكي مع مبلغ 7329 دولارا وأعيدت المسروقات إلى صاحبها أصولا مبينا أن التحقيقات والأبحاث ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.