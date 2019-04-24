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إلقاء القبض على شخص قام باختلاس أكثر من ( 180 ) مليون ليرة سورية

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية  من كشف العديد من الجرائم، وإلقاء القبض على عدة أشخاص قاموا بارتكاب جرائم متنوعة في مدينة اللاذقية وأهمها :


- إلقاء القبض على أمين مستودع يدعى (س. أ ) قام باختلاس مبالغ مالية تقدر بأكثر من /180/ مائة وثمانون مليون ليرة سورية، وتوقيف مدير مؤسسة في اللاذقية ومعاونه وثلاثة موظفين متورطين في القضية، وحجز سيارتين، واسترداد بعض المبالغ المالية المختلسة.


- إلقاء القبض على شخصين كانا يعرضان ((سيف أثري )) للبيع بمبلغ أكثر من /100.000.000/ مائة مليون ليرة سورية،حيث تبين من خلال إجراء الخبرة الفنية عليه أن له قيمة أثرية،ويقدّر عمره بأكثر من /1500/ ألف وخمسمائة سنة .


- إلقاء القبض على شخصين كانا يقومان بسرقة ونشل الأجهزة الخليوية من المواطنين والمحلات في مدينة اللاذقية ويتعاطا المخدرات، وهما المدعو (ح. س) وولده ( م )،وصادر منهما / 27 / سبعة وعشرين جهازاً خليوياً مسروقاً، وكمية من مادة الحشيش المخدر .


- إلقاء القبض على شخص يدعى (س. ش ) احتال على عدد كبير من طلاب الجامعة والموظفين بمبالغ مالية ووعدهم بتأمين فرص عمل لهم، ومساعدتهم في النجاح بمواد في الجامعة، ولم ينفذ شيء.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، ويجري العمل على تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .

 

 

وزارة الداخلية 