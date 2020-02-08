إلقاء القبض على سارقين خلال ساعات وتعيد المبلغ المسروق لصاحبه

بناءً على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بإقدام مجهولين على كسر البلور الخلفي لسيارته السائحة الخاصة وسرقة مبلغ مالي قدره حوالي (3500000) ثلاثة ملايين ونصف ليرة سورية ،ومن خلال المتابعة الدقيقة وتكثيف الدوريات والتحري وجمع المعلومات



تمكن عناصر قسم شرطة الشريعة بحماه خلال ساعات من إلقاء القبض على ستة أشخاص وهم (أحمد. ب) و (عبد الغني . و) و (طه. ف) و (عمران . ص) و(عمران . ق) و (محمد. م) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة المبلغ المذكور ليلا" بواسطة الكسر والخلع وتقسيم المبلغ المسروق بينهم وإخفائه بمنازلهم ، وذلك بالتخطيط المسبق فيما بينهم ، تم استرداد كامل المبلغ المسروق ليتم تسليمه لصاحبه أصولا" ، نظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولا".