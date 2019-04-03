إلقاء القبض على سارق خزنة حديدية فيها مبالغ مالية تقدر بالملايين و؟؟

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول تعرّض منزل في أحد أحياء مدينة طرطوس لسرقة مبالغ مالية كبيرة ومصاغ ذهبي، والمسروقات تقدر قيمتها بملايين الليرات السورية.



ومن خلال التحري وجمع الأدلة تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من معرفة السارق وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى ( هـ. م )، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي، وثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ليرة سورية، ومصاغ ذهبي يقدر وزنه بحوالي كيلوغرام وساعتي يد لون ذهبي من المنزل المذكور بعد مراقبته عدة أيام حتى التأكد من عدم وجود أحد فيه، حيث قام بخلع الحماية الحديدية للنافذة الخلفية ودخل منها وسرق خزنة حديدية صغيرة الحجم وضعها في حقيبة سفر وجدها في المنزل، وعلى الطريق العام أقدم على خلع الخزنة ووضع المصاغ الذهبي والمبالغ المالية ضمن كيس وترك الخزنة وبقية المسروقات في المكان، وتواصل مع شخص متواري لتصريف الذهب والدولارات مقابل مبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية، ثم قام بشراء منزل وسجلّه باسم والدته وروّج أحاديث بين الناس بأن المنزل عائد لها خوفاً من اكتشاف أمره.





تم استرداد مبلغ /1.010.000 / مليون وعشرة آلاف ليرة سورية، و/200/ مائتي دولار أمريكي من السارق ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على شريكه المتواري ، ويجري العمل على تقديمه إلى القضاء المختص .





وزارة الداخلية