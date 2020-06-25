إلقاء القبض على سارق المصاغ الذهبي في حلب

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بسرقة مصاغ ذهبي من منزله الكائن في شارع أدونيس من قبل شخص مجهول .



وبعد التحري وجمع المعلومات توصل فرع الأمن الجنائي في حلب إلى معرفة المشتبه به بحادثة السرقة وقام بإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى ( نورالدين . ب ) وهو أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون في دهان المنزل، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المصاغ الذهبي من منزل المدّعي عن طريق المغافلة أثناء عمله بدهان منزله.



تمّ استرداد جزء من المصاغ الذهبي المسروق، ومبلغ مالي بقيمة ( 650.000 ) ستمائة وخمسون ألف ليرة سورية قيمة القطع الذهبية التي باعها السارق .



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه الى القضاء المختص .



وزارة الداخلية السورية