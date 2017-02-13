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إلقاء القبض على ثلاثة من جماعة الإرهابي الأسير في صيدا بلبنان

ألقت مخابرات الجيش اللبناني القبض على ثلاثة أشخاص لانتمائهم لجماعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير في منطقة صيدا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن “قوة من مخابرات الجيش اللبناني قامت صباح اليوم بحملة مداهمات لعدة أماكن في منطقة الفوار في صيدا وألقت القبض على اللبنانيين ” احمد م” و” مرعي خ ” و” هاشم م” الذين كانوا متوارين على خلفية انتمائهم لجماعة الارهابي الموقوف أحمد الأسير”.

وكانت مخابرات الجيش اللبناني القت القبض أمس على إرهابي من انصار الإرهابي الأسير ليرتفع عدد الموقوفين من انصار الأسير إلى اكثر من 17 إرهابيا.

وكالات

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