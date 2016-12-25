الرئيس الأسد يعزي بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
تسوية أوضاع 510 أشخاص من مدينة الصنمين بينهم 150 مسلحا
تقدم جديد جنوب غرب تدمر ومقتل إرهابيين في أرياف حلب ودير الزور وحماة
إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات إرهابية
«الفيجة» تعمل بخطة الطوارئ والتقنين يومان بيوم في دمشق
قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام"
قرى بريف دمشق الغربي تلتحق بركب المصالحة.. ومسلحو مدينة درعا يرفضونها
أوباما يوقّع على قانون يتيح تسليح المتمردين في سوريا بصواريخ مضادة للطيران
الحكومة السورية توافق على استئناف الحوار السوري ـ السوري
العراق: القضاء على متزعمين اثنين من “داعش” الإرهابي بالموصل
أنقرة تقرّ اتفاق "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
عمال مشفى الأسد الجامعي بلا عمل
الجيش يتصدى لأعنف هجوم لـ “داعش“ على محاور الريف الشرقي بحمص
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيين اثنين لإنتمائهما إلى مجموعات إرهابية
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات مطرية
2016-12-25 13:48
إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات إرهابية

ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات ارهابية منها تنظيم داعش .

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ان “الأجهزة الأمنية وبعد رصد و متابعة اوقفت احد الاشخاص في منطقة دوحة عرمون لتواصله مع تنظيمات إرهابية ويجرى التحقيق معه لمعرفة كل التفاصيل واذا ما كان له شركاء في المنطقة”.

واشارت الوكالة إلى أن مديرية الأمن العام اللبناني اوقفت شخصا أخر في بلدة بزيزا لتعامله مع تنظيمات إرهابية.

كما اوقفت بعد رصد ومتابعة في بعلبك إمرأة تحمل الجنسية السورية تدعى م. العلي تعمل لحساب تنظيم ” داعش” الإرهابي وتبين بعد توقيفها ان هاتفها الخلوي يحتوي صورا تؤكد انتماءها للتنظيم المتطرف .

وكان الامن العام اللبناني أوقف امس ارهابيين اعترفا بتواصلهما مع مجموعات ارهابية ونقل الاموال والسلاح اليها .

وكالات

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.