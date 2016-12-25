إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات إرهابية

ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات ارهابية منها تنظيم داعش .



وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ان “الأجهزة الأمنية وبعد رصد و متابعة اوقفت احد الاشخاص في منطقة دوحة عرمون لتواصله مع تنظيمات إرهابية ويجرى التحقيق معه لمعرفة كل التفاصيل واذا ما كان له شركاء في المنطقة”.



واشارت الوكالة إلى أن مديرية الأمن العام اللبناني اوقفت شخصا أخر في بلدة بزيزا لتعامله مع تنظيمات إرهابية.



كما اوقفت بعد رصد ومتابعة في بعلبك إمرأة تحمل الجنسية السورية تدعى م. العلي تعمل لحساب تنظيم ” داعش” الإرهابي وتبين بعد توقيفها ان هاتفها الخلوي يحتوي صورا تؤكد انتماءها للتنظيم المتطرف .



وكان الامن العام اللبناني أوقف امس ارهابيين اعترفا بتواصلهما مع مجموعات ارهابية ونقل الاموال والسلاح اليها .

وكالات