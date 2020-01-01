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إلقاء القبض على تاجر مخدرات ومروجين ويضبط كمية من مادة الهيروئين المخدر

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض ، وبكمين محكم ، على أحد تجار المخدرات في محلة (معربا) بريف دمشق، وذلك أثناء قيامه ببيع مادة الهيروئين المخدرة لأحد الأشخاص، حيث صودر منه كمية من مادة الهيروئين المخدرة وزنها /  355 / ثلاثمائة وخمسة وخمسين غراماً موزعة على عدة أكياس معدة للترويج، ويقدر ثمنها بحوالي /4.000.000/ أربعة ملايين ليرة سورية . 

وفي نفس السياق وبناءً على معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن قيام أحد تجار المخدرات المقيمين في بلدة ( الكسوة) بريف دمشق بترويج مادة الحشيش المخدر ضمن محافظتي دمشق وريفها، تم إلقاء القبض على شخص وفتاة ــ بكمين محكم ــ يعملان لصالح التاجر المذكور في محلة (القدم)، وضبط بحوزتهما كمية /10/ عشرة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر . 


تمت مصادرة المواد المخدرة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

 

 


الشرطة- police