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2016-12-23 09:21
إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية أمس أن فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق ألقى القبض على شخصين من مروجي المخدرات بريف دمشق وضبط بحوزتهم 5ر6 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة ضمن السيارة التي كانا يستقلانها.

وكان فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض في ال 8 من الشهر الجاري على ثلاثة من مروجي المخدرات في مدينة دمشق وضبط بحوزتهم 10 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر و3000 حبة كبتاغون مخدر وكمية من مادتي الهيروئين والكوكائين المخدرتين.

سانا

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