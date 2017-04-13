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إلقاء القبض على إرهابية في حمص

ألقت الجهات المختصة القبض على امرأة تحاول وضع حزام ناسف اسفل احدى السيارات المركونة بقرب مدرسة حافظ المحمد بحي عكرمة بمدينة حمص, والحزام الناسف مكون من عبوتين C4 وزن الواحدة حوالي 2 كغ, وقامت عناصر الهندسة بتفكيك العبوات على الفور بعد اخلاء المنطقة واعتقال المراة.
المعلومات الاولية تشير الى ان المرأة من الدار الكبيرة و عمرها حوالي 45 عام و كانت تحمل المزيد من العبوات على ما يبدو بهدف وضعها في اماكن اخرى. الحزام الناسف مكون من عبوتين سي فور وزن الواحدة حوالي 2 كيلو..

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