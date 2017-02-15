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إلقاء القبض على إرهابي من جماعة الأسير في صيدا بلبنان
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إلقاء القبض على إرهابي من جماعة الأسير في صيدا بلبنان

ألقت مخابرات الجيش اللبناني اليوم القبض على أحد أنصار الإرهابي الموقوف أحمد الأسير في صيدا في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.. إن “قوة من الجيش اللبناني داهمت عدة مناطق قريبة من صيدا وألقت القبض على إرهابي بجرم المشاركة بالقتال ضد الجيش اللبناني في أحداث منطقة عبرا شرقي مدينة صيدا قبل عامين مع الإرهابي الأسير”.

وبذلك يرتفع عدد الموقوفين من أنصار الأسير إلى 18 إرهابيا اعترفوا بمشاركتهم إياه في قتاله الجيش اللبناني في عبرا.

وكانت مخابرات الجيش اللبناني ألقت أول أمس القبض على ثلاثة أشخاص لانتمائهم لجماعة الإرهابي الأسير في منطقة صيدا في جنوب لبنان.

وكالات

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