إلقاء القبض على أفراد عصابة في سرغايا بريف دمشق

ألقى عناصر شرطة ناحية سرغايا التابعة لمنطقة الزبداني بريف دمشق القبض على عصابة من أربعة أشخاص سرقت مصاغا ذهبيا و3 ملايين ليرة من منزل أحد المواطنين واستردوا الجزء الأكبر من المسروقات.



وجاء في بيان لمديرية الناحية أن المواطن /م ر ب/ ادعى للمديرية بإقدام أشخاص مجهولين على الدخول إلى منزله عن طريق الخلع والكسر وسرقة مصاغ ذهبي يقدر وزنه بـ 700 غرام من عيار 21 قيراطا وسرقة مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين ليرة سورية.



وأوضحت أنه نتيجة البحث والتحري عن الفاعلين تم الاشتباه بأربعة أشخاص وألقي القبض عليهم ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بالسرقة المذكورة إضافة لعدة سرقات أخرى منها سرقة عدة دراجات نارية من بلدة سرغايا.



وأشارت إلى أنه تم وبدلالة أحد المقبوض عليهم استرداد الجزء الأكبر من المصاغ الذهبي والمبلغ المالي المسروقين وإعادتهما لصاحبهم أصولاً فضلا عن استرداد دراجتين ناريتين مسروقتين.



وبحسب مديرية الناحية ما زالت التحقيقات مستمرة ويجري العمل على تقديم أفراد العصابة إلى القضاء المختص.