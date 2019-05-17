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إلقاء القبض على أفراد عصابة تسرق السيارات و تبيعها قطع بحمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على عصابة سلب مؤلفة من ثلاثة أشخاص كان يقوم أفرادها بسرقة السيارات .


و ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص ل"الوطن اون لاين" أنه و نتيجة لعمليات البحث و المتابعة والتحري تمكنت الوحدات الشرطية في فرع الأمن الجنائي بالمحافظة من إلقاء القبض على كل من ( ع ؛ ق ) و ( ر ؛ ب ) و ( م ؛ ب ) لقيامهم بتشكيل عصابة سرقة و إقدامهم على سلب سيارات و سرقتها تحت تهديد السلاح ، لافتا إلى أنه تم ضبط بحوزتهم مسدس حربي لون اسود غير مرخص و سيارتين مسلوبتين .


و أشار المصدر إلى أنه وبالتحقيق مع أفراد العصابة الثلاثة اعترفوا بتشكيلهم لهذه العصابة و قيامهم بسلب السيارات و بيعها قطع، مبينا أنه لدى بيان الطلب بحقهم تبين انهم مذاع البحث عنهم لنفس السبب، حيث تم تسليم السيارات لأصحابها أصولا، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزائهم العادل.

 



الوطن أون لاين 