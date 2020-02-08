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إلقاء القبض على أربعة مروجين للمخدرات ومصادرة أكثر من كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن تجار ومروجي المواد المخدرة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في محلة (المزة ) برفقتهم فتاة على متن سيارة خاصة نوع ( آسيا )، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها ، ووجود كمية أخرى لدى أحد شركائهم في محلة ( المزة )


 وقد تم إلقاء القبض عليه ومصادرة المواد المخدرة المخبأة لديه، وبلغت كمية المواد المخدرة المصادرة من المقبوض عليهم ( 1200 ) ألف ومائتي غرام من مادة الحشيش المخدر، وبتدقيق وضعهم تبين أنهم من أرباب السوابق بترويج وتعاطي المخدرات.


ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .