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إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بجرائم خطف وسلب في حماة

ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي بحماة القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بارتكاب جرائم خطف وسلب في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن دورية من فرع الأمن الجنائي تمكنت بعد عمليات الرصد والتحري من إلقاء القبض على المجرم في كمين محكم نصبته له في ريف حماة الغربي.

وبين المصدر أن التحقيقات الأولية مع المجرم بينت أنه ارتكب 11 جريمة خطف وسلب بحق مواطنين في المحافظة بالاشتراك مع عدد من المجرمين لافتا إلى أنهم تقاضوا مبالغ مالية من أهالي بعض المخطوفين إضافة إلى سلب سيارات بعض المخطوفين.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الأمن الجنائي تتابع تحقيقاتها وملاحقة باقي أفراد العصابة.

سانا

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