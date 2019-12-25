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إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا

ألغت وزارة المالية السورية الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا على أن تقتصر على تحصيل نسبة رسوم العبور 10% المفروضة سابقا بموجب قرار وزارة النقل عام 2018.

وطلبت الوزارة في كتابٍ لها موجه إلى مديرية الجمارك العامة أن تقوم مديرية المعلوماتية في الجمارك بشطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا بما فيها رسم فارق سعر المازوت وأجور القبان والعتالة وبدل استخدام السكنر وغيرها مما هو مؤتمت لديها من رسوم وبدلات والاقتصار على أتمتة نسبة رسوم العبور 10% المفروضة بموجب قرار وزارة النقل رقم 1010 لعام 2018 باعتبار أن كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة فيه؟، كما نقلت وكالة "سانا".

يذكر أن وفدا من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والسيارات الشاحنة الأردنية زار سوريا منذ عدة أيام وبحث في عدة اجتماعات مع المعنيين في سوريا سبل تذليل العقبات التي تواجه انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين والعمل على تسهيل حركة التجارة البينية.

وأعيد افتتاح معبر جابر-نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018.