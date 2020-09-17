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"إلغاء الحجر الصحي والمسحة السريعة للسوريين العائدين من الخارج"

أعلن مدير مؤسسة الطيران المدني إلغاء الحجر الصحي ضمن الأراضي السورية حين عودة السوريين مع إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي (أن تكون الرحلات ذهابا وإيابا) ، وإلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة لكورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها، مدتها 96 ساعة، ومع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة أسس التباعد الاجتماعي، وقال إن المؤسسة طلبت من شركات الطيران أن تبرمج رحلاتها، ليصار إلى تحديد العدد اليومي للرحلات في المطار، مع العلم أن الشركات العامة التي ستعمل هما شركتا أجنحة الشام، والشركة السورية للطيران، إضافة إلى شركات الطيران الأجنبية التي سيسمح لها بالدخول إلى الأراضي السورية وفق ضوابط محددة.