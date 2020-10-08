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إلغاء الامتيازات بعد زيادة مخصصات محطات الوقود

اتخذت محافظة طرطوس عدة إجراءات لإعادة الوضع على ما كان عليه قبل حدوث أزمة البنزين وذلك بعد زيادة مخصصات محطات الوقود.

المحافظة ألغت جميع الاستثناءات على المحطات لجميع الآليات والدراجات النارية، وسمحت لكل الآليات والسيارات العمومي والدراجات النارية بالتعبئة من أي محطة وقود وفق مستحقاتهم على البطاقة الإلكترونية، كما ألغت تخصيص كازية فرع المحروقات في طرطوس (سادكوب) لسيارات العمومي و الأطباء البشريين و العسكريين القائمين على رأس عملهم ورؤساء المجالس المحلية وإلغاء الدور المخصص للنساء على جميع المحطات.

محافظ طرطوس صفون أبو سعدى أعلن أن محطات الريف ستزود بكميات إضافية عن المدن من مادة البنزين بغية التعويض عن النقص الذي حصل نتيجة الأزمة خلال الأسابيع الماضية، ووجه المحافظ قيادة الشرطة ومديرية التموين وجميع رؤساء المجالس منع أي مركبة بتعبئة الوقود إلا من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بها تحت طائلة المساءلة.

 


 تشرين