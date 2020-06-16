قانون «قيصر»: لتكن حرباً!
الجيش يرصد تحركات معادية على محاور في ريف إدلب الجنوبي ويتعامل معها
روسيا تؤكد: سنواصل دعم سورية ولن نتركها في هذه الأيام العصيبة
حكومة الزعبي الثامنة
الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية
إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد

إلغاء اختبار تربية طرطوس بعد عام على إجرائه

أكد وزير التربية الدكتور عماد العزب أن إلغاء اختبار تربية طرطوس لاختيار مستخدمين وكراس، بعد عام على إجرائه، وكافة النتائج المترتبة تم لمخالفته أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004م وتعديلاته وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2013م ولاسيما الفقرة /ب-ج/ من البند السابع,المادة/2/منه.

وفرضت الوزارة عقوبة الإنذار بحق أعضاء اللجنة المسؤولة عن استلام الأوراق الثبوتية للمتقدمين للاختبار, كما تم فرض عقوبة الإنذار بحق أعضاء لجنة الاختبار العملي.

 


الثورة