إلغاء اختبار تربية طرطوس بعد عام على إجرائه

أكد وزير التربية الدكتور عماد العزب أن إلغاء اختبار تربية طرطوس لاختيار مستخدمين وكراس، بعد عام على إجرائه، وكافة النتائج المترتبة تم لمخالفته أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004م وتعديلاته وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2013م ولاسيما الفقرة /ب-ج/ من البند السابع,المادة/2/منه.



وفرضت الوزارة عقوبة الإنذار بحق أعضاء اللجنة المسؤولة عن استلام الأوراق الثبوتية للمتقدمين للاختبار, كما تم فرض عقوبة الإنذار بحق أعضاء لجنة الاختبار العملي.



الثورة