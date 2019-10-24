إلزام الأبنية الجديدة بنظام عزل حراري وسخان شمسي قريباً

قال معاون مدير عام "المركز الوطني لبحوث الطاقة" في "وزارة الكهرباء"، سنجار طعمة إن تطبيق كود العزل الحراري سيصبح ملزماً لكل بناء سكني، بحيث لن يتم منح رخص سكن من تاريخ صدور التعميم لأي بناء غير مطابق لمواصفات كود العزل الحراري.



وبيّن طعمة أن كود العزل الحراري هو آلية تطبّق وفق ثلاثة شروط وهي عزل جدران المنزل الخارجية، والتأكد من عدم وجود جسور حرارية، ومعالجة مشكلة الرطوبة، موضحاً أنه ستتم مراقبة التنفيذ من قبل مختصين، والتأكد من تطبيق الشروط.

ولا يمنح المتقدم للحصول على رخصة سكن، إلا في حال تطبيقه لشروط الكود الحراري إضافة إلى تركيب منظومة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بحسب طعمة الذي أكد أن تطبيق الكود سيوف يوفر أكثر من 40% من الطاقة اللازمة للتكييف صيفاً والتدفئة شتاءً، وتكاليف تطبيقه لا تزيد على 10% إضافية على تكاليف الإكساء.



وبحسب الاقتصادي، ستعود الآلية الجديدة بالفائدة على مستخدمي الأبنية، بحيث تطيل من عمر البناء لعشرات السنوات نتيجة حمايته من عوامل المناخ كالرطوبة والأمطار والمؤثرات البيئة التي تسبب تداعي الأبنية على مر السنوات، وفقاً لمعاون مدير عام "المركز الوطني لبحوث الطاقة".



أما بخصوص الأبنية الموجودة مسبقاً، فقد توقع أن يلجأ أصحاب تلك الأبنية إلى تطبيق التقنية بأنفسهم لما لها من ميزات وفوائد.



وقال مهندس الكهرباء الاستشاري وعضو لجنة قسم الكهرباء في "نقابة المهندسين السوريين" بسام المصفي سابقاً، إنه يمكن الاستفادة في مرحلة إعادة الاعمار، بتركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات الأبنية وهذه العملية كفيلة لتسد حاجة البناء من الكهرباء وتغنيه عن كهرباء المدينة.



وأشار إلى أنه في حال تم تركيب ألواح طاقة شمسية بأعمدة الإنارة من الممكن أن تنخفض تكلفة الإنارة على البلديات من 10 إلى 15% من نسبة الاستهلاك وهذا ما يوفر من الطاقة بشكل كبير.