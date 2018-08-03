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إكثار السويداء ينهي عمليات استلام بذار القمح للموسم الحالي

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء عمليات استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقد معهم للموسم الحالي.

و ذكر مدير الفرع المهندس وائل الطويل أن الكميات المسلمة بلغت نحو 800 طن وسيجري العمل لغربلتها وتعقيمها لتوفير مستلزمات الخطة الزراعية للموسم القادم.

ولفت الطويل إلى أن الكميات المسلمة ضمن حدود التوقعات وجيدة قياسا بظروف الموسم المناخية وتم تحويل كامل أثمانها والتي تجاوزت 160 مليون ليرة للمصرف الزراعي لصرفها للمزارعين.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء تعاقد مع المزارعين لزراعة 11822 دونما من القمح.

 

سانا

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