إقليم كردستان يوافق على تسليم النفط للحكومة العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن سلطات إقليم كردستان وافقت على تسليم منتجها من النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وخلال تصريحه في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي في سويسرا، الذي يشارك فيه، قال العبادي أن إعادة إعمار العراق بعد اقتراب نهاية الحرب قد تكلف البلاد نحو 100 مليار دولار أمريكي.