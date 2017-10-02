إقليم كردستان يحل مجلس الاستفتاء ويشكل مجلساً سياسياً ليتولى الحوار مع بغداد

أعلن إقليم كردستان العراق حل مجلس الاستفتاء الأعلى، وتشكيل مجلس سياسي لبلده يتولى الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقال عضو المجلس خليل إبراهيم، إن مهام المجلس انتهت، وتم تشكيل “المجلس القيادي السياسي للأكراد”، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع ناقش فيه أعضاء المجلس تغيير إسمه إلى المجلس الأعلى للاستقلال، عقب إنجاز مهامه المتعلقة بإجراء الاستفتاء.