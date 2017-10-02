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إقليم كردستان يحل مجلس الاستفتاء ويشكل مجلساً سياسياً ليتولى الحوار مع بغداد

أعلن إقليم كردستان العراق حل مجلس الاستفتاء الأعلى، وتشكيل مجلس سياسي لبلده يتولى الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد.إقليم كردستان يحل مجلس الاستفتاء ويشكل مجلساً سياسياً ليتولى الحوار مع بغداد

وقال عضو المجلس خليل إبراهيم، إن مهام المجلس انتهت، وتم تشكيل “المجلس القيادي السياسي للأكراد”، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع ناقش فيه أعضاء المجلس تغيير إسمه إلى المجلس الأعلى للاستقلال، عقب إنجاز مهامه المتعلقة بإجراء الاستفتاء.

وثمّن المجلس موقف المرجعية الدينية المتمثلة بمبادرة المرجع علي السيستاني بأهمية الحوار بين الطرفين، مشيراً إلى أن المجلس سيباشر المحادثات مع بغداد.

المصدر: NRT

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