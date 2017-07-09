إقلاع معمل الأمونيا يوريا بحمص وتدشين بئر صدد 8 الغازي

أقلع مجددا معمل الأمونيا يوريا في الشركة العامة للأسمدة بحمص بعد توقف دام لسنتين حيث تم تزويده بمليون و200 ألف متر مكعب من الغاز اضافة إلى تدشين بئر صدد 8 في حقل صدد الغازي بطاقة انتاجية تصل ما بين 250 إلى 300 ألف متر مكعب يومي

وفي السياق ذاته دشن وزير النفط المهندس علي غانم بئر صدد 8 في حقل صدد بطاقة انتاجية تصل ما بين 250 إلى 300 الف متر مكعب من الغاز يوميا.



يقع حقل صدد وسط غرب سورية ويبعد عن مدينة دمشق باتجاه الشمالي الشرقي نحو 110 كم ،ويقدر الاحتياطي الجيولوجي للحقل بنحو 7ر15 مليار متر مكعب من الغاز والقابل منه للانتاج نحو 6ر12 مليار متر مكعب.

المصدر: سانا