إقفال باب الترشح لمجلس الشعب بنحو 9 آلاف طلب

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية، مساء أمس الأربعاء، إقفال باب الترشح رسميا لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث



وأشارت اللجنة إلى أن عدد المتقدمين بطلبات ترشيح في البلاد بلغ 8735 متقدماً.



وبلغ عدد مقدمي طلبات الترشح في المحافظة بلغ ١٩٥ شخصا، منهم ١٠٦ القطاع (أ) و ٨٩ القطاع(ب)، لافتا إلى أنه سيتم انتخاب ٥ فقط، ٣ من الفئة (أ) و ٢ من الفئة (ب).من جهته، أكد مراسل “الوطن أون لاين” في حلب أن عدد مقدمي طلبات الترشح بلغ 2013 في محافظة حلب يتنافسون على ٥٢ مقعدا.



وفي الحسكة عن رئيس اللجنة القضائية الانتخابية الفرعية، القاضي المستشار إيلي بطرس ميرو، قوله إن: “عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لغاية نهاية الساعة السابعة من مساء هذا اليوم ٤٢٧ مرشحاً، منهم ٢١٧ عن القطاع (أ) و٢١٠ عن القطاع (ب)، ومن بين مجموع أعداد المرشحين ٣٧ عنصر نسائي، ووصل عدد المرشحين عن حزب البعث ٣٣٥ مرشحاً، وعدد المرشحين المستقلين ٦٣ مرشحاً، و٢٩ مرشحاً عن بقية الأحزاب”.وأشار المراسل إلى أن محافظة الحسكة تعتبر دائرة انتخابية تتألف من ١٤ عضوا، ٨ منهم لقطاع العمال والفلاحين، و٦ أعضاء لباقي فئات الشعب.



ونقلت وكالة سانا عن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار حيدر رحمة، تأكيده أن عدد المتقدمين بلغ مع إقفال باب الترشيح عند الساعة السابعة من مساء اليوم في دمشق 841 وريف دمشق 778 وحلب 950 وفي مناطق حلب 1063 وطرطوس 610 وحماة 835 وحمص 891 واللاذقية 612 ودرعا 431 والسويداء 148 وإدلب 346 ودير الزور 332 والحسكة 427 والرقة 276 وفي القنيطرة 195.



يذكر أن الانتخابات التشريعية ستجري في الـ 13 من نيسان المقبل كما حددها المرسوم رقم 76 لعام 2020.



الوطن أون لاين